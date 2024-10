Gilmour in crecita: focus sulla sua prova incoraggiante con il Lecce

Da una sua idea è nato il gol annullato a Di Lorenzo, sempre lui ha visto un corridoio per altri buio mandando in porta l’amico McTominay in area

A testa alta e con spunti gradualmente più incisivi, Billy Gilmour sta entrando nel cuore della manovra e al centro della regia che sarà sua anche questa sera contro il Milan e contro Maignan a cui ha già segnato un anno fa in nazionale. Questo il commento del Corriere dello Sport sull'impatto del mediano scozzese: "Dopo l’esordio prudente di Empoli, sabato contro il Lecce il play scozzese ha cominciato a lasciar traccia di sé con giocate più ricche di tecnica e fantasia in una gara bloccata che richiedeva inventiva, personalità e coraggio per aprire le maglie della squadra di Gotti.



Da una sua idea è nato il gol annullato a Di Lorenzo, sempre lui ha visto un corridoio per altri buio mandando in porta l’amico McTominay in area.

In totale, in 72 minuti, 78 palloni giocati, 49 passaggi in verticale, l’88% di precisione nei tocchi e 5 recuperi per una partita di spessore e generosità aspettando la prossima. Indizi del vero Gilmour che all’età di 23 anni, complice l’infortunio di Lobotka, si è ritrovato a guidare la regia del Napoli capolista ascoltando i consigli e le indicazioni di Conte, che lo aveva aspettato con ansia al tramonto del mercato".