"Gioca 35' e prende 6,5, perchè non è partito titolare?”: le pagelle di Kvara

"In quaranta minuti crea più pericoli di quanto fatto da tutti i compagni messi insieme, solo un miracolo di Berisha gli nega il gol. La domanda da farsi è una: perché non ha giocato?". È questo l'interrogativo che ci siamo posti ieri su TMW, subito dopo il clamoroso ko del Napoli in casa contro l'Empoli che ha visto Khvicha Kvaratskhelia entrare in campo solamente nella ripresa.

"Uno scarico per Lindstrom, un destro murato, due tiri di sinistro, su cui Berisha si esalta. Perché entra solo nella ripresa?", è la stessa identica domanda che si pone oggi La Gazzetta dello Sport. "Berisha ne distrugge l’invenzione. Ma in panchina un talento del genere non si può vedere", sentenzia il Corriere dello Sport. Tutti d'accordo: la prova di Kvara è stata da 6-6,5 nonostante il poco tempo a disposizione e la scelta di mister Rudi Garcia di tenerlo fuori è stata invece priva di ogni logica.