"Gioca con la fame di chi punta alla classifica marcatori": le pagelle di Osimhen

Il Napoli vince anche il primo confronto davanti al Maradona dopo la vittoria dello scudetto di giovedì scorso a Udine

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince anche il primo confronto davanti al Maradona dopo la vittoria dello scudetto di giovedì scorso a Udine. Contro la Fiorentina è ancora di Victor Osimhen il gol decisivo. La Gazzetta dello Sport scrive: "Tira male il primo rigore, meglio il secondo. Sempre tanti scatti". Il Corriere dello Sport invece: "Primo rigore parato. Insiste. Secondo rigore e gol per la vittoria e per aumentare il vantaggio tra i cannonieri. Giusto così". Il giudizio di Tuttosport: "Gioca con la voglia di chi intende vincere la partita. E la fame di chi punta alla classifica marcatori".

TuttoNapoli sottolinea al standing ovation: "Sbaglia un rigore, calciando maluccio, ma alla seconda occasione firma il gol-vittoria della prima gara dopo la conquista dello Scudetto. Come sempre una spina nel fianco per gli avversari, permettendo ai compagni di poter lanciare appena si alza la pressione dei viola. Continua a scattare ed impressiona per il rapido recupero da Udine ed il Maradona - ed idealmente tutta Napoli - si alzano in piedi all'uscita". Infine la valutazione di TMW: "Si sbatte come sempre su tutto il fronte d’attacco ma questa volta i palloni giocabili non sono molti. Calcia male il primo calcio di rigore ma la personalità si vede quando riprende il pallone e batte Terracciano nemmeno mezz’ora dopo il primo errore dal dischetto".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7