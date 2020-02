Giua sarà fermato per un turno: stop per l'arbitro dopo il clamoroso errore su Milik

L'arbitro Antonio Giua sarà fermato per un turno. Magari non sarà una sospensione punitiva, forse verrà dirottato a qualche ruolo di secondo piano, ma le linee guida del Var sono chiare e a inizio novembre a Roma fu decivo che i contatti bassi in area di rigore bisogna andare a rivederli. Il fischietto di Olbia, col Lecce, non lo ha fatto. C'era un rigore solare negato a Milik, che è stato addirittura ammonito. Un errore clamoroso che non poteva non avere conseguenze. Così, Giua sarà fermato. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola. Giusto così, per quanto fatto domenica al San Paolo. Un singolo episodio ma talmente grave da condizionare tutta la partita.