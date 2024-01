Giuffredi-ADL e il rinnovo di Politano: discorsi si riapriranno proprio in Arabia

Cyril Ngonge non è l'erede di Politano, che dirà no all'Arabia e rinnoverà col Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Spor

Cyril Ngonge non è l'erede di Politano, che dirà no all'Arabia e rinnoverà col Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Fatto sta che il Napoli, finora fortemente incline a intervenire su difesa e centrocampo, ha riempito la sua agenda di mercato anche con il nome di quest’ala destra veloce, talentuosa, micidiale in contropiede e capace finora di segnare 5 gol (con 2 assist). Ngonge è l’uomo che più di chiunque ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Verona nell’ultimo periodo ed è considerato un profilo interessante per concedere alternative a Mazzarri nel tridente.

Alternative a Kvara e Politano: l’eventuale arrivo del belga è slegato dalla questione dell’offerta dell’Al-Shabab per l’esterno della Nazionale e anche a quella del suo rinnovo. Una storia aperta da un po’ che De Laurentiis e il suo manager Giuffredi riapriranno in Arabia, a Riyad, in occasione della lunga trasferta per la Supercoppa.