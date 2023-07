Giuntoli atteso alla Juve a metà settimana: stabilita la durata del contratto

La Juventus è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. La svolta finalmente è arrivata con il direttore sportivo che si è liberato dal Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. La svolta finalmente è arrivata con il direttore sportivo che si è liberato dal Napoli, con cui ha conquistato uno storico scudetto nella passata stagione con Luciano Spalletti in panchina, nei giorni scorsi e adesso si appresta finalmente a diventare bianconero. Il tira e molla con il presidente De Laurentiis si è concluso il 30 giugno con la risoluzione del contratto e il semaforo verde che ha potuto sbloccare la situazione.

Contratto quinquennale

Adesso si tratta soltanto di una questione di giorni e Giuntoli potrà sbarcare alla Continassa per mettersi al lavoro e iniziare a costruire la squadra da affidare a mister Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il dirigente sarà atteso a Torino verso metà settimana. Il nuovo ds porrà quindi la sua firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni.