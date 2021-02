Giuntoli in bilico: ADL valuta nuovo profilo nel ruolo di diesse

Un nome nuovo per il ruolo di direttore sportivo del Napoli nell'ipotesi di addio a fine stagione di Cristiano Giuntoli. Lo riferisce l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il patron Aurelio De Laurentiis si stia guardando intorno per valutare figure in quel ruolo. Il nome fatto dal quotidiano è quello di Gianluca Petrachi, ex ds della Roma e del Torino.