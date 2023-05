Giuntoli-Juve, Tuttosport: ADL fa muro! Non lo libera subito, men che meno per i bianconeri

Cristiano Giuntoli vuole la Juventus, la Juventus vuole Cristiano Giuntoli. Ma di mezzo c'è Aurelio De Laurentiis che fa muro. A scriverlo è Tuttosport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A scriverlo è Tuttosport: "La sensazione, fortissima, è che tra lui e la Juve di mezzo ci sia solo De Laurentiis. Il diesse azzurro è legato al club partenopeo fino al 30 giugno 2024 ma vuole essere liberato per cogliere una nuova opportunità professionale. Il presidente del Napoli, però, non appare intenzionato a lasciarlo andare, non ora, non per darlo alla Juve.