Giuntoli, l'uomo chiave per il rinnovo di Callejon: ecco il piano del Napoli

Situazione Josè Callejon: il punto della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano prova a fare chiarezza sul futuro dell'attaccante spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020: "Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante vorrebbe che gli venisse confermato per altre due stagioni. Il club sarebbe anche disposto a cedere sulla durata, ma vorrebbe ridurre l’ingaggio di un milione a stagione. In pratica, si potrebbe chiudere a 2 milioni all’anno. Intanto, però, l’agente del giocatore, Quilon, ha chiesto un incontro con De Laurentiis, vuole chiedergli un riconoscimento economico per quanto fatto dal suo assistito, quindi un aumento rispetto ai 3 milioni percepiti dallo spagnolo. Le posizioni, dunque, sono troppo distanti tra di loro e l’intesa si presenta sempre più improbabile da raggiungere. L’acquisto di Hirving Lozano è servito anche per essere pronti a gestire l’eventuale partenza dell’attaccante spagnolo. Il grosso del lavoro, adesso, toccherà a Cristiano Giuntoli che ha risolto altre situazioni scomode come quella dei rinnovi di Koulibaly e Allan. La permanenza di Callejon, dunque, potrebbe dipendere molto da quanto saprà essere convincente il d.s".