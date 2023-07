Giuntoli ora punta gli obiettivi del Napoli: piace David se parte Vlahovic

L'ex Fiorentina ha grande mercato in Premier League, dove Chelsea, Tottenham e Manchester United sono interessate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che ne sarà di Dusan Vlahovic? Se lo chiede anche La Gazzetta dello Sport odierna, che sottolinea come il futuro dell'attaccante serbo sia molto più che in bilico. L'ex Fiorentina ha grande mercato in Premier League, dove Chelsea, Tottenham e Manchester United non mollano la presa e potrebbero presto presentare ai bianconeri un'offerta sostanziosa.

Chi per l'eventuale post Vlahovic

Con Romelu Lukaku promesso sposo dell’Inter e Jonathan David del Lille in orbita Napoli se parte Osimhen, la Juve monitora Youssef En-Nesyri del Siviglia.