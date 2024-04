Giuntoli perde Manna? Ma dal Napoli stanno arrivando due dirigenti

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se Manna andrà al Napoli, Cristiano Giuntoli porterà alla Juve un altro dirigente azzurro: Giuseppe Pompilio detto Peppe, ex braccio destro del dt bianconero a Castel Volturno, ora in scadenza. Alla Continassa lo raggiungerà anche Stefano Stefanelli, altro pezzo del suo entourage storico, ora ds del Pisa. Non è escluso che alla squadra sia aggregato Leonardo Mantovani, membro dello scouting azzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport.