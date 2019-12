Giuntoli sulle tracce di Berge ed Amrabat: il punto sulle trattative

Torreira, dunque, resta il primo obbiettivo, ma Giuntoli sta seguendo con interesse anche altre due piste. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dllo Sport, che spiega come il direttore sportivo del Napoli stia monitorando diverse situazioni per rinforzare il reparto centrale. Sul taccuino di Giuntoli c'è infatti "da tempo anche Sander Berge, 21 anni, centrocampista centrale del Genk e nazionale norvegese. Sul ragazzo, però, si è fiondato pure il Liverpool che potrebbe offrire una cifra superiore ai 20 milioni proposti dal Napoli. Ecco il motivo per cui De Laurentiis ha dato l’ok per Torreira, dopo aver constatato pure l’inadeguatezza dei suoi centrocampisti a ricoprire un ruolo fondamentale nel 4-3-3. Un’altra trattativa è legata a Amrabat, centrocampista del Verona. Prima di chiudere, in ogni modo, il club veneto dovrà riscattare il giocatore che è di proprietà del Bruges, versando 3,5 milioni. Amrabat, comunque, è previsto per la prossima stagione".