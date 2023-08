Giuntoli vuole Berardi alla Juve: (stavolta) il Sassuolo apre a contropartite

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è soffermata sul mercato della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è soffermata anche sul mercato della Juventus, che sta studiando un colpo in entrata per quanto riguarda l'attacco. Il nome caldo è quello di Domenico Berardi, un'idea a cui Giuntoli pensa già da inizio luglio. La base sui cui bisognerà trattare con il Sassuolo sembra quella di 25 milioni di euro più bonus. In un affare dove potrebbero essere inseriti anche Iling Junior e Soulé. Adesso la palla spetta ai due club, che devono trovare la formula giusta per concludere l'accordo. Ma entrambe le parti spingono per questa soluzione, così come il giocatore.

Dopo tredici anni in neroverde, Berardi si sente pronto per giocarsi le proprie carte da un'altra parte. L'attaccante del Sassuolo, infatti, non ha preso nemmeno parte alla sfida di Coppa Italia vinta contro il Cosenza. Un segnale che la sua avventura in Emilia sembra essersi conclusa, per dar spazio ad una nuova esperienza a Torino, sponda bianconera.