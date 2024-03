Gli anti-Meret agitano i social, ma è elogiato da tutti i quotidiani: "Incolpevole sul gol, salva su Duvan"

I social continuano a mettere nel mirino Alex Meret, persino in una serata in cui salva il Napoli nel primo tempo con un bel guizzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I social continuano a mettere nel mirino Alex Meret, persino in una serata in cui salva il Napoli nel primo tempo con un bel guizzo. Incolpevole sul gol, come analizzato dalla nostra redazione, ma il portiere del Napoli continua a pagare evidentemente i pregiudizi nei suoi confronti. Quest'oggi anche i quotidiani sportivi e non lo elogiano nelle pagelle:

Da 6,5 per la Gazzetta dello Sport: "Due appoggi di piede da rivedere, poi è miracoloso su Zapata e coraggioso in un paio di uscite in mischia". Stesso voto anche per il quotidiano Il Mattino: "Che reazione sul tiraccio di Zapata: poi è un continuo controllo delle scorribande. Sul gol di Sanabria non sbaglia certo lui" mentre per il Corriere dello Sport è da 6: "Qualche brivido nella gestione con i piedi, ma è bravo su Zapata nel primo tempo. Condannato sul volo di Sanabria".