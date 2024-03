"Gli ha ricordato che è un piccolo Iniesta": Calzona e la rinascita di Lobotka

Una delle prime mosse effettuate dal tecnico del Napoli ha riguardato proprio il centrocampista, come sottolinea il Corriere dello Sport.

"Calzona ha azzerato il passato, quello recente perché quello più remoto gli era ben noto, mica come Garcia, ha sistemato Lobotka - il leader della sua Nazionale - in mezzo ai propri pensieri". Una delle prime mosse effettuate dal nuovo tecnico del Napoli ha riguardato proprio il centrocampista slovacco, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Gli ha ricordato che un piccolo Iniesta sa come si esce dagli equivoci, ha riabilitato mentalmente Anguissa, concedendogli il campo in lungo e pure in largo, ha rielaborato le distanze tra i reparti, perché viene più facile attaccare e difendere, e aspettando Osimhen ha consegnato a Kvara la sua fascia sinistra e una libertà vigilata da chi gli sta alle spalle, Olivera o Mario Rui e Zielinski o Traore.