Gli introiti dagli sponsor: per il Napoli e gli altri top club segno negativo solo apparentemente

Si parla di sponsor, cifre incassate e percentuali a bilancio nello studio fatto da StageUp sul valore delle sponsorizzazioni in Serie A. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "I main sponsor delle 20 squadre di A nel 2018-19 hanno investito 98,1 milioni di euro: dai 18 di Jeep per la Juventus ai 500.000 euro di Computer Gross per l’Empoli. Il ritorno economico secondo il modello Sponsor Value di StageUp e Ipsos è di 93,6 milioni, quindi negativo del 4,8%. Il dato risente della rinuncia dell’abbinamento della Fiorentina e del valore della ricca sponsorizzazione infragruppo del Sassuolo. Escludendo gli investimenti di Mapei il ritorno degli investimenti è a quota +14,4%. È il cosiddetto “ceto medio” (Atalanta, Bologna, Cagliari, Genoa, Lazio, Samp, Torino e Udinese) a segnare la performance migliore: ritorno dell’investimento di +53%. Per i top club Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma segno apparentemente negativo (-5,8%) perché ai ritorni sull’Italia vanno aggiunti quelli all’estero, vista la logica internazionale di queste operazioni".