Gli ordini via Skype di Gattuso: ecco il menù per gli azzurri

Lavoro a casa e un’alimentazione per rinforzare le difese immunitarie: queste le priorità del tecnico per tenere la squadra sulla corda in attesa di conoscere la data dell'eventuale ripresa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico via Skype sia in costante contatto con la squadra che viene regolamentata sull'allenamento da seguire a casa e sull'alimentazione.

Allenamento: una seduta al mattino e volendo anche una al pomeriggio, per mettere assieme quei cento minuti che hanno rappresentato il timer di Gattuso a Castel Volturno.

Alimentazione - C’è uno schema composto da cinque pasti - colazione, pranzo e cena con in mezzo due spuntini - e viene sfruttato per non alterare le abitudini ma anche per adeguare l’apporto calorico. Bisogna variare e alimentarsi per rinforzare il sistema immunitario: patate dolci, zucca, funghi, carni bianche, uova, té nero, yogurt, pesce, soprattutto salmone che contiene vitamina D, chiaramente frutta ma anche miele, ch’è di aiuto alle vie respiratorie.