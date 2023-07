Gli States chiamano Lozano, ma affari non decollano: rischia di finire come Milik

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Voce del verbo, rinnovare, in tutte le lingue del mondo. Facciamo anche un paio, per il momento: il georgiano di Kvaratskhelia e il polacco di Zielinski. Dopo il toscano puro di capitan Di Lorenzo, con vista sul portoghese di Mario Rui". Scrive così l'edizoine odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea il grande lavoro fatto per i rinnovi di contratto in casa Napoli, in attesa di quello di Victor Osimhen.

Il quotidiano tocca brevemente anche la questione Hirving Lozano, in scadenza nel giugno 2024: "Ancora ferma, invece, la storia del Chucky: lo vogliono in Mls, negli States, da Los Angeles e da Miami, ma gli affari non decollano per il momento. Per lui, il rischio di finire ai margini tipo Milik qualche anno fa, resta vivo.