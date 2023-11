Gli uomini di Garcia e i principi di Spalletti: come sarà il Napoli di Mazzarri

Ci sarà un po' di Garcia, negli uomini, ma soprattutto tanto di Spalletti nel Napoli di Walter Mazzarri. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

Ci sarà un po' di Garcia, negli uomini, ma soprattutto tanto di Spalletti nel Napoli di Walter Mazzarri. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli di Mazzarri, che oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa da quando è tornato sulla panchina degli azzurri, sarà completamente «spallettiano», non molto differente negli uomini da quello che più volte ha schierato Garcia.

Dev’esserlo nell’atteggiamento, nel mettere in pratica i principi di gioco che hanno portato il Napoli a dominare lo scorso campionato: il pressing alto, la riaggressione quando si perde palla, l’educazione al dominio della gara attraverso il possesso palla, l’armonia nella tenuta della linea difensiva, l’attenzione alle distanza".