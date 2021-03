"Gol bello e pesante e tanto lavoro sporco", i quotidiani elogiano l'ex azzurro Llorente

Un gol meritato, meritatissimo per quanto fatto vedere in campo. E che mancava da dicembre 2019. Fernando Llorente è il migliore in campo di Udinese-Sassuolo. Primo gol a Udine e tanta generosità nella sua prestazione, come scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno da Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Tuttosport: "Un gran bel gol al volo" quello dell'ex Napoli.

I VOTI DI LLORENTE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7