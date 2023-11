Gollini-Olivera: le prime scelte 'obbligate' di Mazzarri

Senza Mario Rui, viene meno il ballottaggio, e Olivera può andarsene comodamente ad attaccare (e pure a difendere), sottolineando la mezza rivoluzione.



Out Alex Meret e Mario Rui per Bergamo: queste le assenze certe per Walter Mazzarri in vista del suo esordio in panchina contro l'Atalanta. A tal proposito il Corriere dello Sport scrive: "Si comincia dal basso, chissà se pure con la costruzione, e in porta ci andrà Gollini, che torna in casa sua - a Bergamo - e può rivedere la sua giovinezza, piena di promesse che a 28 anni non possono essere state abbandonate.

Meret gli ha lasciato i guanti e anche il posto, si capirà più in là se potrà esserci con l’Inter, ma intanto le chiavi del Napoli sono nelle sue mani e bisognerà rispondere presente. E pure a sinistra, la “solita” fascia, c’è da orientare uno sguardo a mani giunte: senza Mario Rui, viene meno il ballottaggio, e Olivera può andarsene comodamente ad attaccare (e pure a difendere), sottolineando la mezza rivoluzione.