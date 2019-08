GRAFICO - Ancelotti si affida al 4-2-3-1: lo riproporrà contro il Marsiglia, in attesa di James e Lozano

Non solo il mercato. Quando mancano ormai pochissime settimane all'inizio del campionato, Carlo Ancelotti sta continuando a lavorare per modellare al meglio quello che sarà il suo Napoli nella prossima stagione, in attesa di James e Lozano. Ecco quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Appurato che Lorenzo Insigne riesce a dare il meglio di sé agendo sull’esterno sinistro; che Mertens è un elemento troppo prezioso per poterne fare a meno e che non si può rinunciare alla duttilità di Callejon, l’allenatore ha iniziato affidandosi al 4-2-3-1, un modulo che riproporrà domani sera, nell’amichevole a Marsiglia".