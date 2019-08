GRAFICO Gazzetta - Ancelotti prepara il Napoli anti-Barça: Milik in panchina, ancora Elmas-Fabiàn dall'inizio

Nella notte tra mercoledì e giovedi, all'1.30, si giocherà Napoli-Barcellona, test match nel Usa, in quel di Miami. Carlo Ancelotti studia, a tal proposito, la soluzione tattica da sfoggiare contro i catalani: come riporta La Gazzetta dello Sport, in avanti non ci sarà Milik mentre verrà dato spazio alla coppia di piccoletti Insigne-Mertens. Ancora titolare, invece, il duo Fabiàn-Elmas a centrocampo, mentre nelle retrovie sarà Chiriches a partire dal primo minuto al fianco di Manolas.