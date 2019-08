GRAFICO Gazzetta - Ballottaggi sugli esterni per Ancelotti in vista dell'esordio al Franchi

Ballottaggi sugli esterni per Carlo Ancelotti in vista della prima sfida di campionato domani al Franchi contro la Fiorentina. Stando alle probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo e Ghoulam sono favoriti su Malcuit e Mario Rui. Per il resto la formazione è fatta: Manolas e Koulibaly formeranno la coppia di centrali davanti a Meret. In mediana ci saranno Allan e Zielinski. Davanti il trio Callejon-Fabian-Insigne dietro a Mertens (Milik è indisponibile).

Dall’altro lato anche per Montella dubbio in difesa, ma Lirola sembra favorito su Venuti per una maglia sulla fascia destra. A sinistra ci sarà Terzic, mentre i centrali davanti a Dragowski saranno Milenkovic e Pezzella. Centrocampo a tre con Benassi, Badelj e Pulgar. Tridente formato da Chiesa, Boateng e uno tra Sottil e Vlahovic con il primo favorito. Parte dalla panchina il nuovo acquisto Ribery.