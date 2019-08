GRAFICO - Gazzetta, focus sugli attacchi: Lozano aumenta qualità del Napoli

La forza del gol. Interessante focus sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulla forza degli attacchi nel nostro campionato, con la rosea che scrive: "Nello scorso campionato ne sono stati segnati 1019. Lo scudetto è stato vinto dalla squadra con il miglior coefficiente tra fatti e subiti, la vecchia differenza reti: +40 per la Juventus. Campione anche senza avere il miglior attacco (Atalanta, 77 reti) né il capocannoniere (Quagliarella della Sampdoria, 26 gol). Il Napoli è l’unica delle big a non aver cambiato allenatore, quindi anche giochi offensivi, situazioni da calcio piazzato, conoscenza fra i vari attori. L’arrivo di Lozano aumenta quantità, qualità e imprevedibilità. Allarga le soluzioni per Carlo Ancelotti, dovrebbe attenuare il disagio nel caso di cali di forma delle punte, nel quintetto da 622 reti in carriera".