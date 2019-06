GRAFICO - Insigne titolare anche contro la Bosnia: la probabile formazione dell'Italia

Il turnover di Mancini non coinvolge Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli sarà titolare anche questa sera a Torino per la sfida contro la Bosnia, quarta partita per le qualificazioni ad Euro 2020. Insigne, come mostra il grafico de La Gazzetta dello Sport, agirà a sinistra del tridente con Belotti centravanti e Bernardeschi a destra. Ecco le probabili formazioni: