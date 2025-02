Prima pagina Grave errore in favore dell'Inter, CdS: "Fuori di testa"

"Fuori di testa". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport oggi in edicola, che si concentra sulla vittoria conquistata dall'Inter ai danni della Fiorentina. La formazione di Simone Inzaghi si è imposta per 2-1 a San Siro, sfruttando l'autogol di Pongracic e la rete di Arnautovic. Tanta delusione in casa viola, dato che la rete dell'1-0 è viziata da una svista arbitrale. Intanto l'Inter è tornata in pressing sulla capolista Napoli, che ora dista un solo punto dai nerazzurri.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus, che questa sera sarà impegnata nei play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven. Thiago Motta boccia ancora una volta Vlahovic, visto che l'attacco bianconero sarà guidato nuovamente da Kolo Muani.