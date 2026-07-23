Guardiola chiede ingaggio choc: rispunta Conte come ct, pressing dalla Serie A

vedi letture

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe presto registrare una svolta. L'ipotesi che porta a Pep Guardiola appare infatti sempre più complicata, soprattutto per motivi economici. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico ex Manchester City avrebbe chiesto un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione, come riferito da La Gazzetta dello Sport, una cifra ritenuta fuori portata per la Federazione. Uno scenario che rende sempre meno probabile l'approdo dell'allenatore catalano sulla panchina azzurra.

Conte torna in pole, Mancini e Pirlo le alternative

Con il raffreddarsi della pista Guardiola, prende nuovamente quota la candidatura di Antonio Conte. L'attuale tecnico del Napoli continua a essere il profilo preferito da diversi club di Serie A, ma resta anche uno dei nomi più apprezzati negli ambienti federali per guidare la Nazionale grazie alla sua esperienza e alla conoscenza del calcio italiano. Sul tavolo della FIGC ci sono inoltre le opzioni rappresentate da Roberto Mancini, che conosce bene l'ambiente azzurro dopo il trionfo a Euro 2020, e Andrea Pirlo, considerato un candidato dal profilo diverso ma comunque stimato.