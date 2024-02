"Ha scelto di dimenticare e rischia di essere dimenticato": Gazzetta dura su Osimhen

"Forse è quello che vuole, ma il suo lungo addio di giugno ha ancora tre mesi di campo da scontare" sottolinea la rosea.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I gol servono per riallacciare il dialogo e per far muovere il Napoli finito in uno stallo calcistico: Osimhen lo deve ai compagni, alla città e persino ai suoi nuovi acquirenti. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento dell'attaccante nigeriano: "Ha scelto il mercato, e il mercato chiede i gol, le copertine, le partite da protagonista. Non gli resta che correre e segnare, correre e cercare di far segnare, perché il giudizio unanime su questa stagione è deludente. Solo sprazzi e impressioni del campione che era.

E poi ha commesso un grande errore: ha cancellato dal suo account Instagram i gol dello scudetto, i gesti vincenti, lasciandosi a macerare nella realtà scadente del Napoli di oggi. Ha scelto di dimenticare, e rischia d’essere dimenticato. Forse è quello che vuole, ma il suo lungo addio di giugno ha ancora tre mesi di campo da scontare" sottolinea la rosea.