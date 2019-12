Hamsik torna al San Paolo: il 10 dicembre sorpresa tutta da scoprire per lo slovacco

La sfida al Genk del prossimo 10 dicembre non sarà importante solo per la qualificazione agli ottavi di Champions ad un passo ma anche per il ritorno di Marek Hamsik. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il centrocampista slovacco sarà acconto con un giro di campo, per lui previsto gioco di luci e una sorpresa ancora tutta da scoprire. Poi sottofondo musicale speciale. Il giusto tributo, per lui, in azzurro per dodici stagioni, andato via un anno fa.