Hamsik torna dall'Erasmus, la Curva omaggia Diego, poi la vergogna: il racconto dal San Paolo

È bastato riconoscerlo sul maxi-schermo per impazzire. Chi s'era distratto ha capito subito che Marek Hamsik era presente, dal vivo, sul serio, al San Paolo. L'ospite più atteso ma anche il meno ospite che c'è: perché lui, a Fuorigrotta, è di casa. La Cina è come l'Erasmus della sua vita. Meta scelta per fare un'esperienza bellissima (e ricchissima) ma dalla quale separarsi di tanto in tanto per tornare dov'è stato bene, dov'è diventato Hamsik, un figlio di Napoli e non più (solo) lo slovacco dalla cresta ribelle. Ma la discesa in campo, l'ennesima, ci sarà il 10 dicembre, in occasione della sfida contro il Genk. Lo ha annunciato lo speaker dello stadio mentre i tifosi (30.061 presenti) intonano cori a suo favore ("Olè olè olè Marek") e l'ex capitano del Napoli, 521 presenze in azzurro, saluta chiunque in tribuna, vecchi amici o gli stessi di sempre.



RIECCOLO. Sono momenti toccanti a margine di Napoli-Atalanta, è l'antipasto di una sfida a suo modo speciale, colorata da un evento annunciato nei giorni scorsi. La Curva B, a inizio partita, gli dedica un bellissimo striscione: "Testa alta, cresta al vento, l'azzurro addosso con fiero portamento. orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d'amore che verrà raccontata". Hamsik torna al San Paolo e per fortuna ci tornerà ancora, molto presto. Manca poco più di un mese al nuovo appuntamento, al 10 dicembre, ed è già partito il conto alla rovescia. Sarà curioso scoprire o direttamente sapere cos'accadrà, quel giorno, che potrebbe coincidere - dovrebbe - con l'acceso del Napoli agli ottavi di Champions. Un traguardo ad un passo da poter raggiungere ufficialmente già martedì prossimo contro il Salisburgo.



LA PARTITA. La gara comincia quando finisce l'altra, la prima, e Hamsik passa in un attimo da giocatore a spettatore, si sistema comodo sulle nuove poltrone del San Paolo - che apprezza nella nuova veste - e si gode lo spettacolo. Non resta deluso: la partita è piacevole, divertente, ricca di spunti, imprevedibile. La sblocca Maksimovic con invenzione di Insigne che ricorda quella di Hamsik nell'ultima con la Samp, pareggia Freuler e colpisce, un secondo dopo la beffa, l'applauso dei tifosi a Meret, un fenomeno che ogni tanto torna (ad) essere umano.



CHE FINALE. Nella ripresa segna Milik, l'epilogo sembra dolcissimo, poi comincia la terza partita, quella che non ti aspetti: proteste per un rigore su Llorente, pari dell'Atalanta, la rabbia di Ancelotti (espulso), lo stadio che invita la squadra ad uscire dal campo, i calciatori spiazzati. Al novantesimo, nonostante il risultato, il San Paolo abbraccia la squadra invitandola a "non mollare" nel giorno del 59esimo compleanno di Maradona, omaggiato con cori e uno striscione ("Auguri Diego") esposto dalla Curva B. Mito eterno.