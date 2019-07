"Higuain è nostro, perché complicarci la vita con Icardi?", tifosi Juve preferiscono il Pipita

Il gol al Tottenham ha restituito sorrisi a Gonzalo Higuain. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta i pensieri dei tifosi della Juve. Molti si domandano perché cedere Higuain, che è già della Juve, per andarsi a complicare la vita coi coniugi Icardi? Il riferimento, ovviamente, va soprattutto a Wanda Nara. Ma una cosa è certa: i tifosi bianconeri stimano il Pipita e sperano in una sua permanenza. Ci spera anche il Napoli che, in quel caso, avrebbe la strada spianata per Higuain.