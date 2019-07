Higuain non trova pace: snobbata anche la Roma, preferirebbe Premier o Liga

Gonzalo Higuain continua a opporre resistenza: vuole giocarsi le sue chance con la Juventus. Una volontà netta che, come riporta oggi Tuttosport, blocca per il momento la sua cessione alla Roma.

Preferenze estere - Nelle ultime ore intanto c'è stato un contatto tra il suo fratello-agente Nicolas Higuain e il ds bianconero Fabio Paratici. Un confronto utile per cercare una via d'uscita, col 'Pipita' che se cessione dovesse essere avrebbe però già indicato due preferenze: Liga e Premier League. La situazione non è semplice, l'argentino per ora si allena con la Juve e intanto dalla capitale continuano ad arrivare chiamate costanti.