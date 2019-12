"Ho avuto i brividi, mai ricevuto un’accoglienza così": Ancelotti entusiasta dei nuovi tifosi all'Everton

"Ho avuto i brividi, mai ricevuto un’accoglienza così. È stato davvero incredibile". Queste sono state le parole di Carlo Ancelotti dopo la prima sulla panchina dell'Everton, esordio che la Gazzetta dello Sport riassume così: "Carlo Ancelotti ha navigato in lungo e largo i mari del calcio, muovendosi tra Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, ma l’allenatore delle tre Champions, dei venti titoli complessivi e dei campionati vinti in quattro nazioni, è riuscito ancora ad emozionarsi. Un pomeriggio memorabile, con il sigillo finale: l’1-0 dell’Everton sul Burnley, con la firma di Calvert-Lewin all’80’. Un colpo di testa in tuffo, sul cross di Sidibe, tanto per restare nel tema dello show. "Ripartire vincendo era importante. La Premier che ho ritrovato è sempre la stessa: splendida atmosfera, grande partecipazione del pubblico, nessuna violenza".