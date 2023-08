"Ho visto bene io, caduti assieme": così Di Bello sul contatto Iling-Ndoye

Queste le parole del direttore di gara della sfida dello Stadium sul rigore non concesso alla squadra di Thiago Motta.

"Ho visto bene io, sono caduti assieme": questa sarebbe la frase, secondo la ricostruzione di Repubblica, detta da Marco Di Bello alle panchine di Juventus e Bologna dopo il contatto tra Iling-Junior e Ndoye, caso da moviola che ha scatenato la rabbia del club rossoblù. La spiegazione dell'arbitro pugliese spiegherebbe almeno in parte il motivo per il quale poi non si è andati al VAR: la decisione di Di Bello (che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà fermato dal designatore Rocchi) avrebbe di fatto mantenuto l'interpretazione vista sul campo, senza che gli assistenti al monitor lo "forzassero" a riguardare l'immagine.