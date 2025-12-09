Hojlund meglio di Osimhen dopo le prime 15 partite al Napoli: il dato

Rasmus Hojlund show contro la Juventus. Doppietta e sei gol in azzurro dal suo arrivo con due assist. Numeri anche migliori del primo Osimhen. Paragone inevitabile trattandosi di due giovani bomber arrivati al Napoli. La differenza tra i due la fa il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Rasmus ha deciso la sfida contro la Juventus con due gol da centravanti puro. Osimhen a Napoli ha fatto un percorso, ha attraversato margini di miglioramento fino a diventare il bomber del 3° scudetto. Nelle prime 15 gare al Napoli Hojlund vanta numeri di maggiore spessore rispetto ad Osimhen. È più centrale nel progetto: Victor si faceva strada alle spalle di Mertens, Rasmus ha conquistato il Napoli orfano di Lukaku".