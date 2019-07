Hysaj, Fonseca chiama l'albanese per portarlo alla Roma: c'è il sì, ma il Napoli spara alto

La Roma resta in pressing su Hysaj, ma continua a ritenere troppo alte le richieste del Napoli. Questa la situazione descritta dalla Gazzetta dello Sport in merito al futuro dell'albanese: "Non è un mistero infatti che, qualora partisse Karsdorp, l’albanese Hysaj resta un obiettivo forte, tant’è che pare sia giunta anche a lui una chiamata di Fonseca per sondare la sua disponibilità a vestire il giallorosso. Disponibilità acclarata, anche se il Napoli dovrà abbassare le proprie pretese (20 milioni), nonostante il contratto scada solo nel 2021. Per questo gli appuntamenti con tutti saranno destinati a continuare e con grande bon ton".