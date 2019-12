C'è sempre Elseid Hysaj nella lista della spesa della Roma in vista del mercato di gennaio. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive: "Sulle fasce si monitorano Hysaj del Napoli, Iacoponi del Parma (destra), Medina del Talleres e Kolasinac dell’Arsenal (sinistra, per giugno), ma la priorità in entrata resta l’individuazione di un vice Dzeko".