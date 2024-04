I 13 minuti di follia che alimentano un rimpianto quotidiano

Sul Corriere dello Sport si evidenziano i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato in questa pazza stagione del Napoli:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La follia di una squadra ricchissima di talento, un rimpianto quotidiano per sé stessa leggendo la stagione: il Napoli si fa venire i 13 minuti ed è la fine. Sul Corriere dello Sport si evidenziano i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato in questa pazza stagione del Napoli: "Entra Politano per Ngonge, quelli dello scudetto sono tutti lì, incavolati e feriti nell'orgoglio e non ce n'è per nessuno.

Come ai bei tempi, 11 mesi fa: Osimhen salta a dare il cinque al cielo, a 2 metri e 23; Politano e Zielinski inventano due sinistri da fenomeni da fuori; Raspadori entra e graffia al primo pallone. Dal 10' al 23' della ripresa. Il Napoli fa il Napoli, tutti, nessuno escluso, e in meno di un quarto d'ora, sotto per 1-0 dal minuto 9 per testa di Djuric, si mette a cantare come Pino Daniele: Je so' pazzo. Masaniello è tornato. E il resto è storia".