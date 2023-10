ADL a Castel Volturno: colloquio con tre dirigenti del Napoli

Nella giornata di martedì Aurelio De Laurentiis non ha visto l'allenamento ma è stato comunque a Castel Volturno.

Nella giornata di martedì Aurelio De Laurentiis non ha visto l'allenamento ma è stato comunque a Castel Volturno. Il presidente ha deciso di trascorrere il pomeriggio al Konami Training Center e come si legge sul Corriere del Mezzogiorno ne ha approfittato per fare il punto della situazione con tre dirigenti azzurri.

"Il patron conferma il suo impegno al fianco della squadra, ieri non ha seguito l'allenamento mattutino ma nel primo pomeriggio è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno e ha colloquiato con i dirigenti Micheli, Meluso e Sinicropi.'