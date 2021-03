ADL furioso per l'arbitraggio di Marini e Mazzoleni: telefonate roventi con Gravina

Il Mattino sottolinea come De Laurentiis, infuriato, si sia sfogato per l'arbitraggio di Marini e del Var Mazzoleni per i singoli episodi, ma su tutto la scelta del designatore di mandare a Reggio Emilia una sorta di debuttante per un match tanto delicato. Il presidente del Napoli in quei momenti ha minacciato fuoco e fiamme, chiamando ripetutamente il presidente federale, Gabriele Gravina, per protestare.

Non è escluso che in queste ore si possa sentire anche il presidente dell'Aia, Trentalange. I segnali non piacciono affatto ad ADL.