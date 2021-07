ADL non arretra: per Koulibaly 60mln di euro o non si muoverà da Napoli

Kalidou Koulibaly punto fisso di Luciano Spalletti. Il Mattino fa il punto sul difensore senegalese del Napoli, che il tecnico toscano ha sempre schierato come titolare in qualsiasi esercitazione. Un messaggio chiaro: l’allenatore, potendo, farebbe qualsiasi cosa per trattenere KK, che considera un perno insostituibile della sua difesa e del quale decanta le lodi con lo staff.

Da capire cosa succederà sul mercato: il quotidiano ricorda infatti come Koulibaly sia nel mirino di Paris Saint-Germain e Manchester United, ma anche di alcune big della Bundesliga. I contatti tra Fali Ramadani, suo agente, e il patron Aurelio De Laurentiis, sono frequenti: la richiesta è chiara, 60 milioni di euro o non si muoverà da Napoli. Spinge in questa direzione anche il contratto: Koulibaly è legato agli azzurri da un accordo per i prossimi tre anni, a 6,5 milioni di euro a stagione.