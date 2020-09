ADL non fa sconti: per Koulibaly servono 80 mln bonus compresi

"Il pezzo forte in uscita è Koulibaly, il Napoli attende un'offerta da 80 milioni (bonus compresi) per la sua cessione". L'edizione odierna de 'Il Mattino' analizza la questione che riguarda il centrale senegalese, per il quale Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fare sconti ai club interessati.

Il quotidiano spiega che il club che si è mostrato maggiormente interessato è il Manchester City ma è sempre possibile un inserimento da parte del Psg. Solo dopo che si concretizzerà il discorso relativo alla sua cessione il club azzurro si fionderà su Papastathopoulos dell'Arsenal. L'alternativa è Senesi, il difensore argentino del Feyenoord.