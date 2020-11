ADL vuole bloccare le partenze dei nazionali: può sfruttare una regola Fifa

Il Napoli prova, con altri club, a trattenere i proprio calciatori ed evitare che lascino l'Italia per raggiungere le rispettive nazionali. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui ci sarebbe una regola Fifa che può aiutare la causa di De Laurentiis.

Nel nuovo regolamento del massimo organo del calcio internazionale viene esplicitata la possibilità di non dare il via libera ai calciatori che si recano nei Paesi a rischio. In particolare, potrebbe essere negata la convocazione di Elmas con la Macedonia e quella Rrahmani con il Kosovo in quanto al loro rientro dovrebbero restare in isolamento per 5 giorni.