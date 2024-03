I calcoli di Repubblica: per la Champions servono 9 vittorie su 11

uesto scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla rincorsa degli azzurri

Al Napoli servono 9 vittorie su 11 gare per provare a raggiungere il quarto posto che vale automaticamente la Champions. Questo scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla rincorsa degli azzurri, anche se va sottolineato che quest'anno anche il quinto posto potrebbe valere un posto in Champions: “Gli azzurri hanno tutti gli scontri diretti a Fuorigrotta, dove saranno di scena sia l’Atalanta (sabato 30 marzo alle 12.30 con l’orario che ha fatto infuriare De Laurentiis), maanche la Roma (28 aprile) e Bologna (12 maggio).

Le partite casalinghe saranno sei su undici, ma il Napoli dovrà vincere pure in trasferta per tentare la grande rimonta. Se per il quarto posto servono 70 punti, gli azzurri dovrebbero conquistare almeno nove vittorie.Quello che conta ora è affrontare una partita per volta, per questo non si può ancora pensare al Barcellona, ma solo concentrarsi sulla sfida di venerdì sera e portare a casa i primi tre punti della scalata alla Champions"