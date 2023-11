CdM a sorpresa: "Osimhen è già a Napoli, stasera sarà al Maradona per sostenere i compagni"

Osimhen è già a Napoli: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen è già a Napoli: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, col quotidiano che prevede la presenza allo stadio del nigeriano per sostenere i compagni di squadra impegnati contro l'Union Berlino.

"Victor è rientrato nella giornata di ieri, oggi sarà anche al Maradona a seguire la partita dei suoi compagni. Saranno monitorate le sue condizioni, i relativi al recupero dalla lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro che l’ha reso indisponibile da una ventina di giorni. Durante la sosta Osimhen lavorerà per superare l’infortunio e ritrovare la condizione puntando alla sfida contro l’Atalanta di sabato 25 novembre per tornare in campo. «Credo che tornerà in campo dopo la sosta», ha detto Garcia".