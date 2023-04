CdM - ADL fa i conti per la festa scudetto: 3 mln da Regione e comuni coinvolti

Si parla di festa scudetto e di questioni organizzative sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Si parla di festa scudetto e di questioni organizzative sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Sarà indispensabile contenere la massiccia ondata di tifosi che assieme ai turisti, i quali già fanno registrare il tutto esaurito per le prenotazioni in quel periodo, potrebbe abbattersi sul centro di Napoli. Un timore pienamente condiviso sia dal presidente De Laurentiis, sia dal prefetto Palomba. Certo, per organizzare sul territorio più punti di attrazione, in modo da spalmare su più spazi e città il programma della festa, occorre far ricorso ad una previsione di spesa di alcuni milioni di euro.