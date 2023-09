Cdm - ADL ha chiesto spiegazioni a Garcia dopo la Lazio: la risposta del tecnico

Nel post-partita di Napoli-Lazio, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Garcia ha spiegato le ragioni del calo del Napoli al presidente De Laurentiis

Nel post-partita di Napoli-Lazio, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Garcia ha spiegato le ragioni del calo del Napoli al presidente De Laurentiis, riflettuto sulla condizione di alcuni giocatori, sulle difficoltà che si possono verificare quando c’è un cambio di rotta come avvenuto quest’estate, soprattutto nelle battute iniziali. De Laurentiis, rammaricato per l’esito della partita, la delusione dei tifosi e per la sconfitta contro l’ex Sarri e il rivale Lotito, ha incassato le motivazioni di Garcia.