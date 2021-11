CdM - ADL insultato, ma il calcio è una delle poche cose che funziona a Napoli

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Nessuno ha dimenticato Verona e le delusioni passate, ma oggettivamente il calcio in questa città è una delle poche cose che funzionano. De Laurentiis, personaggio spesso sopra le righe, antipatico anche in certe circostanze, è il presidente più bersagliato. Insultato, anche. La libertà di espressione è sacrosanta, ma l’oggettività di numeri e risultati pure deve avere il suo peso. Senza andare troppo oltre: il Napoli è primo in classifica, vale la pena godersi il momento, con il privilegio di poter pensare anche in grande. Il nemico non è alle porte. Semmai è appaiato in classifica. Sì, è soltanto il Diavolo che va temuto: si chiama sana concorrenza".