CdM - ADL non è abbattuto e pensa a due cose: il retroscena

Aurelio De Laurentiis ha fatto mea culpa nella conferenza stampa dopo il pareggio contro il Monza, ma guarda già al futuro. Al mercato, ovviaemente, come ha preannunciato. Ma anche a tanto altro. Lo scrive, sottolineando che il presidente non si abbatte, il Corriere del Mezzogiorno:

"All’assunzione di responsabilità per quanto accaduto negli ultimi mesi e alla voglia di correggere la rotta intervenendo sul mercato a gennaio. De Laurentiis è concentrato sullo sviluppo del Napoli, immagina per il futuro il centro sportivo e lo stadio, approfittando dei progetti in vista di Euro 2032".